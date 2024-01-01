شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعيد أحمد ياسر قبل خوض مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك أحمد ياسر، صانع ألعاب فريق البنك الأهلى، فى التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. وغاب أحمد ياسر عن الفريق فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile” بسبب الإصابة بكدمة بوجه القدم. قرعة بطولة كأس الرابطة.. البنك الأهلي يفتتح مبارياته بمواجهة الجونة وأسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن وقوع فريق البنك الأهلي بالمجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة. وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي الجولة الأولى الجولة الأولى الجونة × البنك الأهلي الجولة الثانية الجولة الثانية البنك الأهلي × المصرى الجولة الثالثة الجولة الثالثة المقاولون × البنك الأهلي فريق البنك الاهلى ، أحمد ياسر ، كأس الرابطة ، الدورى المصرى الممتاز ، دورى Nile

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