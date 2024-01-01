شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر تصعيد مجموعة من الناشئين بعد استئناف تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين للتدرب مع الفريق الأول مع انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون واستئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم 11 يناير الجاري.

تأتي خطوة كولر فى تصعيد مجموعة من الناشئين لتعويض غياب اللاعبين الدوليين، فى ظل افتقاد الفريق الأحمر جهود 10 لاعبين وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور ومحمود كهربا وعلي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو.

واستقر مسئولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أن ضم مدافع جديد فى الميركاتو الشتوي الجاري ليس أولوية لدى الجهاز الفني، مع وجود عدد من المدافعين القادرين على تلبية احتياجات الجهاز الفني.

وكان مارسيل كولر قد سبق وطلب التعاقد مع مدافع جديد، لاسيما مع تكرار إصابة كل من محمود متولي ورامي ربيعة، ولتخفيف الضغط على الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، وعدم تعرضهم للإجهاد من المشاركة بشكل مكثف وبدون الحصول على راحة، خاصة وأن الأهلي يشارك في عدد كبير من البطولات، ويرى أنه بحاجة إلى لاعب يجيد اللعب في قلب الدفاع.

وفضل كولر، بالتشاور مع لجنة الكرة الممثلة في لجنة التخطيط وشركة الكرة والمشرف العام على الكرة، تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود عدة حلول أمام المدير الفني للتعامل حال وجود أزمة في خط الدفاع، مثل توظيف خالد عبد الفتاح ومحمد هاني في مركز قلب الدفاع، لاسيما أنهما سبق وشاركا في هذا المركز من قبل.