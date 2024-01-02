شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت محرم يستغل توقف الدورى لمعالجة الأزمة الدفاعية فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف جهاز المقاولون العرب، بقيادة طلعت محرم، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي أدت لاستقبال الفريق 18 هدفاً فى 9 مباريات فقط، وهو ما أثر بشكل رئيسي على تراجع النتائج، وذلك لحل الأزمة الدفاعية قبل استئناف المباريات.

وبدأ الجهاز الفني للمقاولون العرب دراسة التدعيمات الشتوية التي يحتاجها الفريق في يناير الجاري، استعداداً لتصحيح أوضاع الفريق فى مسابقة الدوري بعد النتائج المتراجعة في البطولة، والتى كان آخرها الهزيمة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال مواجهة الجولة 11 من عمر المسابقة المحلية.

وتراجع المقاولون العرب للمركز الـ16 فى جدول مسابقة الدوري بعد توقف رصيده عند 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى، انتظم ثنائي المقاولون العرب مهند محمد، ومحمد عبد الناصر فى معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005، استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 ابتداء من الاثنين 1 يناير، وحتى الجمعة المقبل بناء على برنامج الجهاز الفني للمنتخب.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة، وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .