شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحتوى غضب أكرم توفيق بعد استبعاده من مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، من أجل احتواء حزنه بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الأخيرة، خاصة في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصرى للأبطال، حيث اكتفى بالمشاركة لدقائق قليلة.

وشارك أكرم توفيق أساسيا فى مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يتم استبداله فى الشوط الثاني، فيما شارك بديلا فى الشوط الإضافي لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ولا يحصل على الوقت الكافي كما كان يحدث في بداية الموسم الحالي.