شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحتوى غضب أكرم توفيق بعد استبعاده من مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وشارك أكرم توفيق أساسيا فى مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يتم استبداله فى الشوط الثاني، فيما شارك بديلا فى الشوط الإضافي لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ولا يحصل على الوقت الكافي كما كان يحدث في بداية الموسم الحالي.
ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.
ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز