شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو الأهلى.. صلاح محسن يطلب الرحيل وتطورات فى صفقة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات ملف الانتقالات في النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: صلاح محسن طلب من النادي الأهلي الرحيل بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، ويرى أن حظه سيئ مع الأهلي لذلك يفضل الرحيل بشكل نهائي، والقصة اقتربت من النهاية، وعمر كمال خلص مع النادي الأهلي.

أضاف: تم فتح المزاد على الفلسطيني وسام أبو علي، واللاعب جمع معلومات عن الأهلي وبطولاته وتمسك بالنادي الأهلي، ولكن الرأي الأخير لناديه الحالي.

من ناحية أخرى، يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني من أجل تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهمين في صفوف الفريق، سواء داخل الملعب أو داخل غرفة الملابس، بخلاف أنه من اللاعبين الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء، وقدم تضحيات ورفض إغراءات كثيرة من أجل الاستمرار مع الأهلي.