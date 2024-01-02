شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اهتمام الوكرة وقطر القطري بضم أحمد عبد القادر من الأهلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اهتمام الأندية القطرية بضم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: تقارير قطرية أكدت أن هناك اهتمام من نادي الوكرة وكذلك قطر القطري، بضم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي والتقارير أكدت أن هناك مفاوضات مع اللاعب.

أضاف: لا أعلم حقيقة إذا كان هناك مفاوضات مع أحمد عبد القادر، ولكن مع النادي الأهلي لم يتفاوض أحد مع الإدارة، وحتى اللحظة لا يوجد أي عرض رسمي قطري أو خليجي لدى النادي الأهلي لضم أحمد عبد القادر.

واختتم: أحمد عبد القادر أخطر الأهلي برغبته في الرحيل عن النادي، طلب الرحيل ولو على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة، والأهلي أعتقد أنه يريد الرحيل لسموحة نظراً للعلاقة الطيبة التي تربط عبد القادر بفرج عامر رئيس النادي وأحمد سامي مدرب الفريق.

من ناحية أخرى، يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني من أجل تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهمين في صفوف الفريق، سواء داخل الملعب أو داخل غرفة الملابس، بخلاف أنه من اللاعبين الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء، وقدم تضحيات ورفض إغراءات كثيرة من أجل الاستمرار مع الأهلي.