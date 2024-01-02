شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب برحيل أليو ديانج وينتظر العروض الرسمية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت: الأهلي لم يتلقى عرضاً رسمياً لرحيل أليو ديانج، لكن، بالفعل هناك اتصالات بخصوص اللاعب وهناك أكثر من جهة بدأت تتحدث، أنا شخصياً من عشاق أليو ديانج حتى لو تراجع مستواه مؤخراً لكنه في خمس سنوات أضاف للنادي الكثير، وخروجه من وجهة نظري خسارة كبيرة لوسط ملعب الأهلي

أضاف: هذه المرة الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج في حالة وصول عرض رسمي.

من ناحية أخرى، يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني من أجل تجديد عقد عمرو السولية، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهمين في صفوف الفريق، سواء داخل الملعب أو داخل غرفة الملابس، بخلاف أنه من اللاعبين الذين صنعوا تاريخا كبيرا مع القلعة الحمراء، وقدم تضحيات ورفض إغراءات كثيرة من أجل الاستمرار مع الأهلي.