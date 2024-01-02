شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته: كل سنة وانتى طيبة يا روح قلب بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضرى، بعيد ميلاد ابنته شدوى الحضرى، حيث نشر مجموعة من الصور لهما وعلق عليها، "كل سنة وانتى طيبة يا روح قلب بابا يا احلى بنوتة ويارب دايما اشوفك سعيدة وفى أحسن حال وربنا يبارك لى فيكى وما يحرمنيش منك يا نور عينى"



الحضري وابنته

في فبراير الماضى، انتقل الحضرى لتدريب حراس مرمى منتخب سوريا بصبحة الأرجنتينى هيكتور كوبر ومحمود فايز، ونشر عصام الحضرى، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بيانا رسميا قال فيه إنه يشكر اتحاد الكرة والبرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبى على الفترة الماضية، مؤكدا أنه استأذن الخواجه البرازيلي ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب من أجل انتقاله لتدريب المنتخب السورى.



عصام الحضري وشدوى

وأضاف: "بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم هيكتور كوبر بعد استئذان كابتن محمد بركات و مستر ميكالي.. سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا"



الحضري فى حفل تخرج انبته

وتابع: أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم منتخب مصر الأولمبي، وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالى، وأرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".