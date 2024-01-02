شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات منتخب اليد فى الدورى الذهبى بالدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد للسفر غدا الأربعاء إلى الدنمارك للمشاركة فى الدورى الذهبى المحدد له الفترة من 3 إلى 8 يناير الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 إلى 27 يناير الجارى.

ويبدأ منتخب اليد مواجهاته فى بطولة الدورى الذهبى بلقاء هولندا فى تمام السابعة إلى ربع بتوقيت القاهرة الخميس المقبل، قبل مواجهة الدنمارك فى الخامسة مساء السبت القادم وأخيرا النرويج يوم الأحد القادم الساعة 2:30 عصرا.

واستقر الأسبانى خوان باستور المدير الفني للمنتخب على اختيار 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.