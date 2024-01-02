شكرا لقرائتكم خبر عن دولا: اعتذرت عن التواجد مع منتخب السلة فى وقت سابق بسبب "روى رانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عادل دولا، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، أن التركيز على تحقيق لقب البطولة العربية لكرة السلة هو حلم كل اللاعبين، خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر، ومنذ عام ونصف نعمل بقوة منذ تواجد روي رانا وبعد رحيله لتحقيق النجاحات.

وأضاف أحمد عادل دولا فى تصريحات صحفية:"هناك استفادة كبيرة من البطولة العربية لكرة السلة، ولدينا تصفيات أفريقيا في شهر فبراير، والأهم حاليا التواجد والتجمع مع اللاعبين، وتصفيات الأولمبياد هي الهدف الرئيسى، فالمهمة صعبة وليست مستحيلة".

وأكمل دولا"، أن الهدف الصعود لأولمبياد باريس 2024 وأنه مستعد للتواجد مع منتخب مصر في كل الأوقات، وقال دولا :" اعتذرت عن التواجد في منتخب مصر مع المدير الفني الكندى روى رانا بسبب بعض الاختلاف في وجهات النظر، وتحت أمر مدرب المنتخب في أي وقت".

وزاد أحمد عادل دولا "أحلم بالتواجد في أولمبياد باريس 2024 واي لاعب يمثل منتخب مصر ندعمه، ولم نتأثر برحيل مدرب منتخب مصر السابق روي رانا، ولدينا عدد كبير من اللاعبين المميزين، والقادم أفضل لمنتخب مصر ومعدل الأعمار صغير، و جميعنا على قلب رجل واحد، ولقب البطولة العربية غالي".

ويلتقي اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة السلة رجال مع نظيره الإماراتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية، في نسختها الـ 25، و التى تقام باستاد القاهرة و تختتم غداً الأربعاء.

وصعد المنتخب إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56 ، بينما تأهل الإمارات بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 79-73.