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رمضان صبحى يهنئ على جبر بعيد ميلاده.. صورة

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القاهرة - سامية سيد - حرص رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز على تهنئة على جبر زميله بالفريق، بعيد ميلاده ، حيث نشر صبحى على صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة لعلى جبر مع تهنئته بعيد ميلاده.

 

رمضان صبحى و على جبر
رمضان صبحى و على جبر

 

كما قام صبحى بتهنئة دودو الجباس لاعب الفريق أيضا حيث نشر صورة تجمعه بدودو الجباس خلال أداؤهم رحلة العمرة، وعلق عليها: كل سنة وأنت طيب يا حبيبى " happy birth day ya habiby”  “.

ومن المنتظر أن يعود فريق بيراميدز للتدريبات الجماعية يوم 4 من شهر يناير المقبل، لاسيما وإن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى حصل على أجازة وعاد إلى بلاده، على أن يعود إلى القاهرة يوم 3 يناير، فى حالة عدم تمكن الإدارة من الاتفاق مع مدير فنى أجنبى جديد يتولى المهمة، وتوجيه الشكر لباتشيكو.

 

دودو الجباس
دودو الجباس

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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