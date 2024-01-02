شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يهنئ على جبر بعيد ميلاده.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز على تهنئة على جبر زميله بالفريق، بعيد ميلاده ، حيث نشر صبحى على صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة لعلى جبر مع تهنئته بعيد ميلاده.



رمضان صبحى و على جبر

كما قام صبحى بتهنئة دودو الجباس لاعب الفريق أيضا حيث نشر صورة تجمعه بدودو الجباس خلال أداؤهم رحلة العمرة، وعلق عليها: كل سنة وأنت طيب يا حبيبى " happy birth day ya habiby” “.

ومن المنتظر أن يعود فريق بيراميدز للتدريبات الجماعية يوم 4 من شهر يناير المقبل، لاسيما وإن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى حصل على أجازة وعاد إلى بلاده، على أن يعود إلى القاهرة يوم 3 يناير، فى حالة عدم تمكن الإدارة من الاتفاق مع مدير فنى أجنبى جديد يتولى المهمة، وتوجيه الشكر لباتشيكو.