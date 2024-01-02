شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق ظهر اليوم ، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، يتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار و تنطلق 13 يناير الجاري.
ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش اليوم الأول للمعسكر للحديث عن برنامج المعسكر وتفاصيل الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا المقبلة.
ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق 14 يناير.
وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 27 لاعبا هم:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.
الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.
الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.
الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".
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