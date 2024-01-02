شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق ظهر اليوم ، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، يتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار و تنطلق 13 يناير الجاري.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أولى تدريبات الفريق في الخامسة مساء اليوم باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش اليوم الأول للمعسكر للحديث عن برنامج المعسكر وتفاصيل الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا المقبلة.