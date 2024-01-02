شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك ..تأهيل شيكابالا فى الجيم ومعتمد جمال يجتمع مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الجلسة حديث مطول من قبل المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.
من ناحية أخرى، واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات ، حيث خاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.
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