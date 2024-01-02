شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك ..تأهيل شيكابالا فى الجيم ومعتمد جمال يجتمع مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث مطول من قبل المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.