شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يتوج ببطولة الجيزة للسلة تحت 16 عاما وخديجة جمال حمزة "هداف الرمية الثلاثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بنادى الصيد، بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة منطقة الجيزة لكرة السلة تحت 16 سنة، بعد التغلب على وادى دجلة فى المباراة النهائية بنتيجة 104/27.

وحصدت خديجة جمال حمزة لاعبة فريق الصيد ، لقب هدافة الرميات الثلاثية بالبطولة ، بينما حصلت كنزى محمود على لقب أفضل لاعبة في البطولة، وتٌعد خديجة جمال حمزة هى كابتن فريق تحت 16 سنة أيضا.

وتوج فريق أكتوبر بالمركز الثانى والميدالية الفضية، والبنك الأهلى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق الصيد كلا من محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فني، عادل نجيب مدرب، هيثم نور الدين مخطط أحمال، أميرة يحيى طبيبة، أحمد الطاهر إداري ، احمد عصام لجنة كرة السلة

وضمت قائمة فريق صيد الدقي اللاعبات: چنا السيد عبد العزيز، چنى حازم إيهاب، حبيبة معتز، حلا محمد، خديجة جمال حمزة ،دانية هاني، رودينة محمد، سلمى نور الدين، سما تامر، فريدة رامي، كرمة علاء، كنزي محمد، كنزي محمود، لارا عمرو، لقاء ابراهيم، ليلة حسام، ملك أحمد ابراهيم، ملك أحمد صادق، ندى احمد حسن، هلا محمد فوزي.