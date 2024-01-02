شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يشارك فى دورة عمان الودية استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على مشاركة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى فى بطولة ودية ستقام في عمان خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير القادم، فى اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات.

ويتابع محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية بصورة يومية معسكر المنتخب المقام حاليآ في الإسكندرية مع الجهاز الفنى للوقوف على استعدادات المنتخب وتجهيزه بشكل مناسب قبل انطلاق كأس العالم.

ونقل أبو الوفا للاعبى المنتخب دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة لهم وطالبهم بالظهور بشكل قوى خلال المونديال والمنافسة على الوصول إلى المربع الذهبى للبطولة.