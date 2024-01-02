شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يظهر فى تدريبات الزمالك واستمرار تأهيل المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.

من ناحية أخرى، تواجد يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة. وحرص يوسف حسن على متابعة مران الزمالك اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا. وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي. وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية القوية بالكرة وبدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، و يركز الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.