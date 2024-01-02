شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا تأهيليا لتجهيز ياسر إبراهيم بعد عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادى الاهلى برنامج تأهيلى لمدة 48 ساعة لياسر إبراهيم مدافع الفريق ينفذه فور العودة للتدريبات.

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم لاعب الفريق بسيطة، وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة فى تدريبات الفريق بشكل تدريجي بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً.

وأوضح الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله أن ياسر إبراهيم يعاني من شد بسيط في العضلة الضامة وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية تدريجياً فور العودة من الإجازة التي حصل عليها الفريق وتنتهي يوم 10 يناير الجاري.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة في مباراة الأهلي وسيراميكا التي أقيمت في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات وإنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، حيث اضطر اللاعب لمُغادر الملعب للإصابة ولم يشارك فى نهائي البطولة أمام مودرن فيوتشر الذي انتهى بفوز الأهلي 4/2.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.