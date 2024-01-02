شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملامح أبرز صفقات الميركاتو الشتوى قبل الحسم الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الميركاتو الشتوى الحالى عدد من الصفقات التى تريد الأندية إبرامها خلال فترة التوقف الحالى للدورى فى ظل إستعداد منتخب مصر الأول لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير 2024 بكوت ديفوار .

ج..يسعى مسئولو النادى الأهلى إلى إنهاء كافة التفاصيل العالقة بصفقة إنضمام عمر كمال بعدما أعلن اللاعب رغبته فى إرتداء القميص الأحمر ،اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله.

ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.

ج..يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي الوكرة القطري لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وخرج عبد القادر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الأمر الذي جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

ج..رحب مسؤولو مودرن فيوتشر برحيل ناصر ماهر لاعب الفريق عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعد الأزمة الأخيرة للاعب مع الفريق، بسبب تأخره على رحلة ليبيا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، والتى تمت معاقبته بسببها خلال الفترة الماضية واستبعاده من المباريات.

ج..استقر مسئولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي ، بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أن ضم مدافع جديد فى الميركاتو الشتوي الجاري ليس أولوية لدى الجهاز الفني، مع وجود عدد من المدافعين القادرين على تلبية احتياجات الجهاز الفني.

س..ماذا يفعل الزمالك فى قائمة الراحلين إنتظارا لحل أزمة القيد ؟ ج..حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك ، بقيادة معتمد جمال، أسماء اللاعبين المسموح برحيلهم في انتقالات يناير، نظرًا لعدم الحاجة لخدماتهم خلال الفترة المقبلة. س..ما أبرز الصفقات المحلية التى يفكر فيها الزمالك فى الميركاتو الشتوى ؟

دخل حسن زيكا، لاعب خط وسط الترسانة، حسابات مسئولى الزمالك تمهيداً لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل صغر سن اللاعب، واقتناع مسئولى الفريق الأبيض بإمكانيات اللاعب وأرقامه داخل الملعب.

وجاء الاهتمام باللاعب خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، وفى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بالزمالك، على أن يتم حسم الصفقات المطلوبة في الفريق بعد إنهائها رسميا، حتى يتمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبي جدد، وتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم خلال الفترة المقبلة.