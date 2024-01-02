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13 فبراير انتهاء الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فبراير انتهاء الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرق دورى الطائرة الممتاز لإنطلاق منافسات الدور الثانى يوم الجمعة المقبل 5 يناير على صعيد 4 مجموعات ، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة على 4 مجموعات .

و ينتهى الدور الثانى يوم 13 فبراير القادم ، حيث تقام المرحلة الأولى من الدور الثانى للجموعة الأولى و الثانية  أيام 5، 9 ، 13 يناير على أن تقام المرحلة الثانية من الدور الثانى أيام ، 6 ،10 ، 13 فبراير القادم .

بينما تقام المرحلة الأولى للمجموعتين الثالثة و الرابعة أيام 6 ، 13 ، 16 يناير الجارى ، على أن تختتم بالمرحلة الثانية أيام 27 يناير ، 3 ، 10 فبراير .

وجاءت مجموعات الدور الثانى كالتالى :

مجموعات دورى الطائرة
مجموعات دورى الطائرة

 

وجاء الجدول كالتالى :

دورى الطائرة
دورى الطائرة

 

دورى الطائرة 2
دورى الطائرة 2

 

دورى الطائرة 3
دورى الطائرة 3
دورى الطائرة 4
دورى الطائرة 4

 

وتقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من مركز شباب مسلمين أسيوط مع الشمس ودلفى مع 6 أكتوبر وقارون مع هليوبوليس والمقاولون مع هليوليدو والإعلاميين مع ألعاب دمنهور والجزيرة مع إيسترن كومبانى.

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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