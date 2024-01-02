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شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فبراير انتهاء الدور الثانى بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد فرق دورى الطائرة الممتاز لإنطلاق منافسات الدور الثانى يوم الجمعة المقبل 5 يناير على صعيد 4 مجموعات ، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة على 4 مجموعات .
و ينتهى الدور الثانى يوم 13 فبراير القادم ، حيث تقام المرحلة الأولى من الدور الثانى للجموعة الأولى و الثانية أيام 5، 9 ، 13 يناير على أن تقام المرحلة الثانية من الدور الثانى أيام ، 6 ،10 ، 13 فبراير القادم .
بينما تقام المرحلة الأولى للمجموعتين الثالثة و الرابعة أيام 6 ، 13 ، 16 يناير الجارى ، على أن تختتم بالمرحلة الثانية أيام 27 يناير ، 3 ، 10 فبراير .
وجاءت مجموعات الدور الثانى كالتالى :
مجموعات دورى الطائرة
وجاء الجدول كالتالى :
دورى الطائرة
دورى الطائرة 2
دورى الطائرة 3
دورى الطائرة 4
وتقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من مركز شباب مسلمين أسيوط مع الشمس ودلفى مع 6 أكتوبر وقارون مع هليوبوليس والمقاولون مع هليوليدو والإعلاميين مع ألعاب دمنهور والجزيرة مع إيسترن كومبانى.
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