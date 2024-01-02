شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو يبدأ دراسة احتياجات مودرن فيوتشر فى يناير استعداداً لاستكمال البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بدراسة احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، وذلك لدعم صفوف الفريق بأقوى الصفقات استعداداً لاستكمال البطولات المحلية والأفريقية.

ويمنح الجهاز الفني للفريق الأولوية في الميركاتو الشتوي لدعم مركز الجناح الأيمن تحسباً لرحيل عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق والذي اقترب من الانتقال إلى النادي الأهلي.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

في سياق آخر، اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله، ويأتي ذلك ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى، حيث يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة والإعلان عنها.