شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار و تنطلق 13 يناير الجاري.

وكان فى مقدمة الحضور محمود حسن تريزيجيه، ومحمود كهربا، ومحمد أبو جبل، وأحمد فتوح، ومصطفى فتحى، وأحمد الشناوى، ومحمد هانى.