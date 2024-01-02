شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات أشيمبونج بعد التوصل لاتفاق بتقسيط الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو، وذلك ضمن مساعى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.

وتوصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.

وكان الزمالك نجح فى إنهاء ملف مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول، وكشف حسام المندوه أمين الصندوق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم حل أزمة مستحقات مساعدى فيريرا فى ولايته الأولى مع الزمالك، مؤكدًا أنه تم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، ليتم غلق هذا الملف.

وأرسل نادى الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة التى تم الاتفاق عليها لمساعدى فيريرا، الذين سبقوا وقدموا شكوى ضد الزمالك بسبب تلك المديونيات.

ويعمل مجلس إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، على حل أزمة إيقاف القيد، حيث تجرى مفاوضات مكثفة مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى من أجل الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على الزمالك، بشأن محمود شيكابالا.

وجهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى.