شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات سيراميكا فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة. وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالي: الأربعاء 10 يناير .. سيراميكا كليوباترا وإنبي .. ٥ مساءً .. ستاد المقاولون العرب الأربعاء 17 يناير .. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا .. ٥ مساءً .. ستاد الإسماعيلية الأربعاء 24 يناير .. سيراميكا كليوباترا والداخلية .. ٣ عصراً .. ستاد المقاولون العرب والجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز