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تعرف على مواعيد مباريات سيراميكا فى كأس رابطة الأندية

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القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة.

 

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالي:

 

الأربعاء 10 يناير .. سيراميكا كليوباترا وإنبي  .. ٥ مساءً .. ستاد المقاولون العرب 

 

الأربعاء 17 يناير .. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا .. ٥ مساءً .. ستاد الإسماعيلية 

 

الأربعاء 24 يناير .. سيراميكا كليوباترا والداخلية .. ٣ عصراً .. ستاد المقاولون العرب

 

والجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا، هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس الرابطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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