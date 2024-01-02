شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: منتخب مصر متمرس في بطولة الأمم ويتفوق على كبار أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن فرص تتويج الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

وقال أحمد حسن في تصريحات لـ الحساب الرسمي لـ كاف على موقع تويتر: "رسالتي للاعبي مصر أن تيشرت المنتخب قيمته كبير جدًا والوقوف على منصات التتويج شرف لا يعوض، هذا الجيل لم يكن محظوظًا بأنه وصل إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين ولم يستطع التتويج بالبطولة، إنما هم قادرون على المنافسة وتحقيق البطولة بقوة في هذه النسخة".

وواصل الصقر: "دائما أقول يوجد منتخبات قوية ولكن ليست متمرسة في كأس أمم أفريقيا، لكن منتخب مصر قوي ويعرف يصل حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته، هذه الجزئية لا بد أن نستغلها بشكل كبير، نمتلك قوامًا جيدًا وأداء المنتخب في الوقت الحالي يتحسن للأفضل، وأهم شيء أن اللاعبين يكون لديهم روح العالية، لأن أوقات كثيرة، شاهدنا أن الروح العالية تعوض الفنيات، المنتخب يتميز في هذه النقطة".

وأتم لاعب منتخب مصر السابق: "أتمنى من كل لاعب في منتخب مصر أن يكون له هدف فردي وجماعي هو أننا نحقق البطولة، أعتقد أنهم قاردون على ذلك، دائما لي مقولة عندما نصل إلى النهائي، أقول لهم أن الحصول على المركز الثاني يشبه كونك الأخير، إذا وصلت إلى النهائي عليك الفوز بالبطولة".