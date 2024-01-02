شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل مشجعي المصري.. والنادي يتحمل 104 آلاف جنيه قيمة تلفيات برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري خطابا من إدارة استاد برج العرب بالإسكندرية، يتضمن إجمالي حصر التلفيات المرسلة جراء الاشتباكات بين مشجعي المصري والإسماعيلي أمس، والذي يقدر بقيمة 104 آلاف جنيه و10 جنيهات، ومن المقرر أن يسدد مجلس المصري قيمة التلفيات خلال الساعات المقبلة.

كما أكد النادي المصري في بيان رسمي أن النيابة العامة بالإسكندرية، قررت إخلاء سبيل خمسة من مشجعي المصري بضمان محل إقامتهم ، وهم الخمسة الذين تم القبض عليهم أمس الاثنين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء قرار الإفراج بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي والتي استمرت مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية ومسئولي النيابة العامة بالإسكندرية عقب المباراة مباشرة والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تواصلت اتصالات المجلس مع كافة الجهات المعنية.

ووجه مجلس إدارة النادي المصري خالص شكره وتقديره للسيد اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية على مجهودات سيادته الكبيرة في هذا الشأن وكذلك للسيد المستشار المحامي العام لنيابات الإسكندرية وكذلك للسيد اللواء صبري الزرقا مدير جهاز ستاد الجيش ببرج العرب.