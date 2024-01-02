مانشستر يونايتد يوجه طلبّا لـ منتخب الكاميرون بخصوص أونانا

وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طلبًا لـ منتخب الكاميرون بخصوص حارس مرمى الفريق أندريه أونانا، قبل مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يغيب أندريه أونانا، عن مانشستر يونايتد لما يقرب من شهر بسبب مشاركته مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا، في كوت ديفوار يوم 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يتطلع إلى تأخير انضمام أندريه أونانا إلى معسكر منتخب الكاميرون.

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وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يرغب في تأخير انضمام أندريه أونانا لمنتخب بلاده لمدة أسبوع، من أجل لعب مباراة الفريق ضد توتنهام يوم 14 يناير المقبل في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، ستكون قبل 24 ساعة فقط من أول مباراة لمنتخب الكاميرون في البطولة الإفريقية.

وأكدت الصحيفة أن أونانا مصمم بنفس القدر على البقاء في مانشستر يونايتد لخوض مباراة الفريق، حيث أنه يخشى أن يفقد مكانه أثناء فترة غيابه عن الفريق لصالح الحارس الثاني ألتاي بايندير.