شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض مرانه الأول على ملعب العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وخاض لاعبو الفراعنة تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت قيادة فيتوريا، الذى حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق 14 يناير. وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 27 لاعبا هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال - أحمد فتوح - محمد حمدي. الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة. الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن "كوكا".

احمد حجازى

احمد سامى

اسامة جلال

النني ومحمد عبد المنعم ومراون عطية

امام عاشور ومحمد صبحى فى تدريب المنتخب

عمر كمال عبد الواحد

كوكا

محمد الشناوى

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