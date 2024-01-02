شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: الألمانى فرانكو فودا معروض على الزمالك لقيادة فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، المشرف على فريق الكرة الأول، حقيقة تولى الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

وأكد أحمد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرانكو فودا معروض على الزمالك من أجل تولى مهمة القيادة الفنية للفريق.

ويبذل مسئولو الزمالك مجهودًا فى ملف المدير الفنى، حيث يرغب مجلس الإدارة فى التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، على أن يتواجد معتمد جمال المدير الفنى الحالى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق.

فرانكو فودا من مواليد 23 أبريل 1966، ويبلغ من العمر 57 عاما، وتولى تدريب نادي شتورم غراتس الألماني، ودرب نادي كايزر سلاوترن الألماني، كما تولى تدريب منتخب النمسا الأول من 2017 وحتى 2022، لعب 48 مباراة، فاز في 27، تعادل في 6، خسر 15 مباراة، ونجح مع منتخب النمسا في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2020.

وقاد تدريب نادي زيورج السويسري عام 2022، ولمدة 82 يوما، لعب 18 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 3، وخسر 10 مواجهات.