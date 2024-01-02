شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 2/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 2/ 1/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات أشيمبونج بعد التوصل لاتفاق بتقسيط الغرامة، ومعتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة.

الزمالك يقترب من حل أزمة مستحقات أشيمبونج بعد التوصل لاتفاق بتقسيط الغرامة

أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو، وذلك ضمن مساعى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق. معتمد جمال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس و الجمعة المقبلين. إنبى يرفض رحيل البلعوطى للزمالك فى يناير كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى انبى، تلقى ناديه عروض عن طريق بعض وكلاء اللاعبين تؤكد اهتمام نادى الزمالك بضم عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق. يوسف حسن يظهر فى تدريبات الزمالك واستمرار تأهيل المثلوثى خاض حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

تدريب الزمالك ..تأهيل شيكابالا فى الجيم ومعتمد جمال يجتمع مع اللاعبين

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

تامر عبد الحميد يعلن رحيله رسميا عن نادى الزمالك

أعلن تامرعبد الحميد نجم الزمالك، رحيله رسميا عن منصبه كمديرا لقطاع الاستثمار والإكاديميات الخارجية بالنادى، و ذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى. زيزو يحتفل بعيد ميلاد زوجته: ملكتى الجميلة احتفل أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، بعيد ميلاد زوجته، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انستجرام، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر خاصية الصور. الزمالك يترقب عودة الثنائي سامسون ونداى إلى القاهرة يترقب الجهاز الفني للزمالك وصول ثنائي الفريق السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا إلى القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بعدما تم تأجيل وصولهما إلى اليوم، بعدما كان من المفترض وصولهما الجمعة الماضى للانتظام فى التدريبات الجماعية. الزمالك يدرس خوض وديات قبل السفر إلى الإمارات يدرس الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



معتمد جمال يرسم خطة الزمالك خلال فترة التوقف الدولي