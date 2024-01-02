شكرا لقرائتكم خبر مانشيني يحتفظ بخماسي 2019 ويستبعد الربيعي وهزازي والغنام ومران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظ المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي، الإيطالي روبرتو مانشيني، بالخماسي: سالم الدوسري، علي البليهي، عبد الله الخيبري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، الذين دافعوا عن ألوان الأخضر في نسخة كأس أمم آسيا التي أقيمت بالإمارات العربية 2019، لمشاركة الأخضر في بطولة كأس الأمم الآسيوية في نسختها الحالية التي تنطلق في قطر من 12 يناير حتى 10 فبراير، وحملت قائمة المنتخب الحالية إلى جانب الخماسي الذي سيشارك للمرة الأولى في كأس الأمم الآسيوية 26 لاعبا، هم: حراس المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار.

وجاء المدافعون: حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور،وعبدالله الخيبري.

أما لاعبو الوسط: عبد الإله المالكي، مختار علي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي.

وأخيرا المهاجمون: فهد المولد، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.

المستبعدون

استبعد مانشيني الحارس محمد الربيعي، ولاعب الوسط علي هزازي، والمهاجمان خالد الغنام ومحمد مران.

ويشكل المستبعد الربيعي الاسم الوحيد الذي كان ضمن قائمة نسخة 2019.

المدرب الإيطالي يريد أن يضع خطة بعيدة المدى، تستهدف كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك ببناء جيل جديد، حتى يكون جاهزا للمشاركة في هذا المحفل العالمي.

كما أن الاعتماد على عناصر جديدة وشابة في المنتخب خلال منافسات كأس آسيا 2023، سيكون سلاح مانشيني الحقيقي، من أجل مواجهة عدد الأجانب الكبير في أندية دوري روشن السعودي، وهو الأمر الذي يجعله مقيدا بعدد معين من اللاعبين.

وكانت تدريبات الحصة الصباحية، أمس، شهدت تقسيم لاعبي المنتخب إلى مجموعتين: الأولى ضمت اللاعبين الذين اكتفوا أمس الأول بتمارين التقوية، والمجموعة الثانية خضعت للاختبارات اللياقية الفسيولوجية.

وخضع اللاعبون في حصة الصباح إلى تدريبات للتقوية داخل النادي الرياضي، ثم تدريبات على أرضية الملعب، وتناول اللاعبون حصتهم التدريبية المسائية، إلى تدريبة ميدانية على ملعب منتجع سيلين عند الـ5 مساء.

القيمة السوقية

من ناحية ثانية، يحل المنتخب السعودي ثالث المنتخبات العربية المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية بـ15,5 مليون يورو، إذ يتصدر منتخب الإمارات القائمة بـ 32 مليون يورو، يليه المنتخب القطري ثانيا بـ16 مليون يورو.

أما على مستوى اللاعبين العرب، فيتصدر الأردني موسى التعمري قائمة الأعلى قيمة سوقية في كأس آسيا 2023، بـ6 ملايين يورو.

يشار إلى أن النسخة الآسيوية المقبلة ستشارك فيها منتخبات عربية، إلى جانب المنتخب السعودي حامل اللقب لـ3 مرات، وهي منتخبات: الإمارات العربية، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، البحرين، عمان، المستضيف قطر.

قائمة منتخبات العرب الأعلى قيمة سوقية

منتخب الإمارات – 32 مليون يورو

منتخب قطر – 16 مليون يورو

منتخب السعودية – 15.5 مليون يورو

منتخب الأردن – 11.7 مليون يورو

منتخب سوريا – 10.8 ملايين يورو

قائمة اللاعبين العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس آسيا