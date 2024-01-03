شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لثلاثى المنتخب الوطنى فى أول أيام المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى ثلاثي منتخب مصر محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى، وأسامة جلال مدافع الفراعنة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، في اليوم الأول بمعسكر المنتخب.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

وشارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا. وحضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.