شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة مصر والكاميرون للناشئات لمدة يومين بتصفيات المونديال رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصري إخطارا من نظيره الأفريقي بتغيير موعد مباراة الإياب بين منتخب مصر للناشئات ونظيره الكاميروني في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئات.

ويواجه منتخب مصر للناشئات نظيره الكاميروني يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل، وكانت مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها لمدة 48 ساعة لتقام 21 من الشهر نفسه.

وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.

واكتسح المنتخب الوطني اليوم ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.