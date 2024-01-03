شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أدهم يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة رفع عقوبة إيقاف القيد عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، حقيقة توصل المجلس لحل مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى وباقى أطراف الأزمة، لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق الأول، والتمكن من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

وأكد عمرو أدهم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المفاوضات مع جميع أطراف أزمة إيقاف قيد الزمالك ما زالت مستمرة، ولم يتم حلها بشكل نهائى حتى الوقت الحالى، مشيرًا إلى إن المجلس يبذل قصارى جهده من أجل حل تلك القضية فى الأيام المقبلة.

وكان الزمالك نجح فى إنهاء ملف مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأول، وكشف حسام المندوه أمين الصندوق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم حل أزمة مستحقات مساعدى فيريرا فى ولايته الأولى مع الزمالك، مؤكدًا أنه تم التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، ليتم غلق هذا الملف.

وأرسل نادى الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة التى تم الاتفاق عليها لمساعدى فيريرا، الذين سبقوا وقدموا شكوى ضد الزمالك بسبب تلك المديونيات.

كما اقترب مسئولو الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو، وذلك ضمن مساعى مجلس الإدارة لرفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.