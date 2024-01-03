شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة: منتخب مصر يتدرب يوم السفر لكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمد غرابة، مدير المنتخب، جماهير الكرة المصرية على معسكر الفراعنة الذى انطلق اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا.

وقال غرابة في تصريحات لأون تايم سبورتس مع برنامج ملعب أون تايم: "المعسكر يسير بشكل جيد والأجواء كلها مثالية، انتظم 26 لاعبا في المعسكر، ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراة تنزانيا الودية على استاد القاهرة يوم 7 يناير".

وواصل غرابة: "اللاعبون يحصلون على راحة يوم 8 يناير، ثم يبدأ التجمع مرة أخرى يوم 9 يناير، يخوض الفريق تدريبا جماعيا صباح هذا اليوم، ثم التجمع والسفر لكوت ديفوار الثالثة عصرا".

وأدى ثلاثي منتخب مصر محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى وأسامه جلال مدافع الفراعنة، تدريبات تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، في اليوم الأول بمعسكر المنتخب.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

شارك في المران 26 لاعبا وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي، وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني، ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا. وحضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.