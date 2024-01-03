شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحي يطالب الجماهير بتشجيع المنتخب فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مصيلحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، أن مستوى المنتخب فى تطور مستمر، وهو ما ظهر على أداء الفراعنة فى منافسات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة.

وأضاف عمرو مصيلحى أن البطولة تشهد منافسة قوية بين مختلف المنتخبات، وهو ما ظهر فى فارق النقاط بينهم.

وطالب مصيلحى الجماهير بدعم ومساندة المنتخب فى مباراته غدا أمام ليبيا فى النهائي، خاصة أن الجماهير هم الداعم والدافع للفوز باللقب العربى.

وقال نائب رئيس الاتحاد إن أبواب الاستاد مفتوحة أمام الجماهير لتشجيع المنتخب فى المباراة النهائية قائلا: "نناشد جماهيرنا للتواجد غدا لمؤازرة منتخبنا لأن التواجد الجماهيري سيكون له عامل كبير على أداء اللاعبين".

وعن تأثر المنتخب برحيل المدير الفني روي رانا قال: "بالتأكيد كان لديه بصمة كبيرة على المنتخب ولكن المدربين الحاليين كانوا معه وتعلموا منه، ويقومون بمواصلة طريقة لعبه واللاعبون كذلك واتمنى لهم التوفيق والفوز بالبطولة".

وأضاف: "هذا ليس أفضل ما لدينا نحن لدينا الكثير لنقدمه في المستقبل فنحن الآن نواجه منتخبات متوسطة وليس هذا مستوى المنتخبات الأوروبية والعالمية لذلك نقدم الأداء على قدر المستوى الفني للبطولة".

وعن التجهيز للبطولة المؤهلة للأولمبياد قال: "نستعد في الفترة الحالية للبحث عن مدير فني جديد وسنسعى أيضا للتواصل مرة أخرى مع روي رانا لقيادتنا في التصفيات وأيضا هناك خطة أخرى بالتواصل مع رودل المدرب السابق للاتحاد السكندري لقيادة المنتخب في الفترة القادمة".