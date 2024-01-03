شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسي: اخترت الأهلي رغم عرض الزمالك.. والكوكى أول من آمن بقدراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا، أنه يعشق فريقه الذي تربى بين جدرانه وفاق سطيف الجزائري، موضحا أن نبيل الكوكي هو أول مدرب آمن بقدراته وقرر تصعيده للفريق الأول.

وأوضح قندوسي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "في البداية لم أكن أحب أي نادي آخر سوى وفاق سطيف، وتلقيت اهتمامات من الأهلي والزمالك ولم أكن من الأفضل بينهما".

وواصل اللاعب الجزائري: "النادي الجزائري تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، وكانت هناك عروض من إسبانيا وتركيا لكنها كانت عروض باهته، والنادي خيرني بين الأهلي والزمالك".

واستكمل اللاعب تصريحاته: "أبلغت وفاق سطيف أني بحاجة للتفيكر واستشارة بعض المقربين، والجميع رشح لي الأهلي والزمالك لم يكن تواصل معي بشكل رسمي".

واستطرد لاعب الأهلي المعار لسيراميكا: "بعدما حسمت قراري، كانت هناك نوايا لدى النادي الجزائري في دراسة عرض الزمالك، لكني أبلغتهم أنى حسمت أموري باللعب للأهلي حتى لو كان العرض المالي أقل".