إسلام الشاطر: عام 2023 كان صعب واستثنائي على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأهلي هذا العام استثنائي بكل المقاييس، فمنذ نشأة الأهلي وهو يحاول الحفاظ على قمته في كل الألعاب.

وأكد "الشاطر"، في برنامج "البيت الكبير"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في 2023 استثنائي لكن القادم هو الأصعب، لافتًا إلى أن فريق الكرة وأندية الصالات توجت بالعديد والكثير من البطولات، لكن من الهام في الوقت الحالي الحفاظ على تلك البطولات والانجازات.

وأوضح أن تصل للقمة ليس سهلا والحفاظ عليها هو الأصعب دائمًا، مضيفا: "السنة دي كانت مهمة وصعبة واستثنائية بحجم عدد البطولات التي حصل عليها الاهلي في مختلف الألعاب".

وتابع: "عشان خاطر جمهور الأهلي والأعضاء خلال الأيام القادمة سيتم عرض حلقات فيها انجازات الاهلي وكشف حساب عن كل ما حدث العام الماضي من إنجازات".

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