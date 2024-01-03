شكرا لقرائتكم خبر عن قندوسى: كهربا أول من استقبلنى فى الأهلي.. وشاركت الشناوى الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا، عن أول يوم جاء فيه إلى النادي الأهلي، موضحا أن أول من استقبله كان محمود عبد المنعم كهربا، لكن حظه جاء في الإقامة في نفس غرفة الشناوي.

وأوضح قندوسي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "اليوم الأول في الأهلي كنت أشعر بالرهبة، ولقطة سيارة الإسعاف لمحمود متولي في السوبر لم تكن مرتبة، وجاءت بالصدفة".

وواصل اللاعب الجزائري: "وجدت بعض الأشخاص يسألون عن سيارة الإسعاف وقت إصابة متولي، فتلقائيا ذهبت للسيارة لحمل زميلي والتوجه به للمستشفى، لكني وجدت أن حالته جيدة فتحول الموقف من دراما إلى كوميديا".

واستكمل اللاعب تصريحاته: "الأجواء في الأهلي مثالية للغاية، ولم أجد صعوبة في التأقلم، ولم أشعر بالغربة بين اللاعبين منذ اللحظة الأولى لتواجدي في القلعة الحمراء".

واستطرد لاعب الأهلي المعار لسيراميكا: "لم نتضايق من فكرة الروتيشن التي يتبعها كولر، المدرب يثق في الجميع، والأهم لدينا هو الفوز، مكسب الفريق يأتى أولا".