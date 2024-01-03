شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشباب السعودي رفع عرضه لضم زيزو إلى 6 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة، في مفاوضات نادي الشباب السعودي، لضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير في برنامج ملعب أون تايم المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "مصدر داخل الزمالك أكدلي أن هناك رغبة بالفعل من نادي الشباب لضم زيزو، ولكن لم يصل حتى الآن وفد من قبل النادي السعودي للتفاوض رسميًا من أجل ضم اللاعب".

وواصل شوبير: "الشباب رفع عرضه مؤخرًا إلى نحو 6 ملايين دولار، ولكن الزمالك رفض هذا العرض، هذا يؤكد أن زيزو لو رحل للسعودية سيتجه للشباب وليس لأي ناد آخر".

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رغبة نادي الشباب السعودي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم زيزو بالانتقال إلى الشباب السعودي بعدما قدم أداءً مبهرًا مع الزمالك خلال السنوات الماضية. وأوضحت الصحيفة أن نادي الشباب سيسعى لإجراء إصلاح شامل في صفوفه، بالأخص أنه يحتل المركز الـ11، بفارق 4 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.