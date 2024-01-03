شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: سيكون هناك احتفال خاص بين شيكابالا وفتوح للرد على الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن النادي هو من صنع اسم الجميع، مؤكدا أنه لا توجد خلافات بين شيكابالا وأحمد فتوح.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "تعلمنا حب الزمالك والانتماء للكيان من الجيل الذي سبقنا داخل القلعة البيضاء.. لحم كتافنا من خير الزمالك والتدخل لمساعدته في حل أي أزمة طبيعي".

وتابع: "لست الوحيد الذي سعى لحل أزمة فتوح وهناك من ساعد لتقريب وجهات النظر، أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر في مصر، ورغبة أحمد فتوح في الاستمرار بالزمالك كانت دافعا لحل أزمته لكم هناك من كان يرغب في إفساد علاقة جمهور الزمالك باللاعب".

وأضاف: "الصعوبة التي واجهتنا في تقريب وجهات النظر بين الزمالك وفتوح إقناع الإدارة بتجديد عقد اللاعب، فتوح لم يجتمع بأي مسئول في أي ناد ورغبته كانت الاستمرار في الزمالك".

وعن حقيقة الخلافات بين أحمد فتوح وشيكابالا كشف طارق السيد عن حديثه مع فتوح: "أكد لي عدم وجود خلافات مع شيكابالا رغم شائعات السوشيال ميديا، شيكابالا وفتوح يخططان لشو احتفالي بالأهداف خلال الفترة المقبلة بعد شائعة الخلاف بينهما".

وأكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن استمرار محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي أمر إيجابي، موضحا: "بعيدا عن القرارات الإدارية التي نحترمها ونقدرها للغاية، لكن صبحي من الحراس المميزين وصغير في السن ويستطيع تقديم مستويات مميزة مع الزمالك". وتابع: "محمد صبحي يرغب في الاستمرار في الزمالك، وأعتقد أنه القرار الأفضل".