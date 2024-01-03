شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: سيراميكا طلب استعادة بلحاج.. وأرفض عودة أحمد محمود للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن نادي سيراميكا طلب استعادة المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "بلحاج من أهم العناصر التي نملكها، ولكن هناك بند يسمح بعودة اللاعب من الإعارة في يناير".

وأضاف علاء عبد العال: "اللاعب المغربي يخشى من التجربة اللي مر بها في الموسم الماضي، بعدما تألق مع أسوان ووقع مع الزمالك ثم عانى من التجربة".

واستطرد مدرب نادي الجونة: "أحمد محمود لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك مواليد 2003، من أبرز الأسماء الهامة لدينا ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي من الزمالك لعودته حتى الآن".

واختتم: "اللاعب انضم للمنتخب الأولمبي في المعسكر الأخير، واللاعب أبلغني برغبته في العودة، ولكن أرفض ذلك الأمر خوفًا عليه من عدم المشاركة، ومن مصلحته أن يستمر معنا، والزمالك لا يملك أي بند يتيح عودته في يناير".