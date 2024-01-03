شكرا لقرائتكم خبر عن على زين: نخشى المفاجآت فى أمم أفريقيا لليد.. ويحيى خالد يكشف المباراة الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يحيى خالد، نجم منتخب مصر لكرة اليد، عن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024 والمقرر إقامتها فى مصر. وقال يحيى خالد فى تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامى كريم رمزي: "كأس الأمم على أرضنا وهناك منافسة عالية جدا من جانب منتخبات تونس والجزائر وأنجولا وكاب فيردى، لدينا حذر من كل المنتخبات، ولكننا جاهزين وكل تركيزنا على حصد اللقب".

واختتم: "مباراة تونس ستكون الأقوى لأنه ديربى، ندرس كل الفرق والمنتخبات ونعمل بشكل جيد من أجل البطولة".

وكشف على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أقوى المنافسين لمنتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2024 والمقرر إقامتها فى مصر.

وقال زين فى تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامى كريم رمزي: "تونس والجزائر وأنجولا والمغرب أقوى المنتخبات فى كأس الأمم".

وأضاف: "دائما كأس الأمم تشهد مفاجآت بالجملة، والبطولة تقام على صالة ستاد القاهرة، والتى تكون كبيرة لذلك سيكون الأمر سيئا إذا لم تمتلئ الصالة بالجماهير"، واختتم: "الجمهور سيكون دافعا كبيرا لنا فى تلك البطولة".