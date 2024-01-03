شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقوبة إيقاف محمد إبراهيم تُطبق فى كأس السوبر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن عقوبة إيقاف محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا، لمدة 4 مباريات ستطبق في بطولة السوبر المصرى فقط، وفقا للائحة، وأنه لا صحة لإيقاف اللاعب فى مسابقة الدورى المصرى أو كأس الرابطة.

وتعرض محمد إبراهيم للطرد في مباراة الأهلى بالسوبر المصرى، بسبب الاعتراض على حكم المباراة محمد معروف، ما أدى إلى إيقافه 4 مباريات بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عددا من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات، وجاءت كالتالي:

- إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الاهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات .

- توقيع غرامة 25 ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والإداري للاعتراض الجماعي.

- تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو 20 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.

- تغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الأتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين.