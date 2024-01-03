شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات قبل نهائى كأس الرابطة يومى 5 و6 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة مباريات قبل نهائى بطولة كأس الرابطة يومى 5 و6 فبراير المقبل، حيث تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وكشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل كأس الرابطة سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.