شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف النظر عن ضم سوزا رغم فرصة ضمه مجاناً فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو النادي الأهلي النظر عن فكرة التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم هيواندي جيونبوك الكوري الجنوبى، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، رغم انتهاء عقده مع ناديه مع نهاية ديسمبر الماضي، والتعاقد معه لن يكلف خزينة القلعة الحمراء سوى دفع راتب اللاعب فقط، بخلاف أن اللاعب كان لديه رغبة في خوض تحدي جديد مع الأهلي.

ورغم أن جوستافو سوزا كان هدفا للأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن تراجع الجهاز الفني للأهلي عن فكرة ضم المهاجم البرازيلي، في ظل عدم وجود أماكن شاغرة في قائمة اللاعبين الأجانب بصفوف الأهلي، وصعوبة التفريط في أي لاعب من الخماسي الأجنبي، وهم علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج وأنتوني موديست ورضا سليم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كما يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الاستغناء عن الفرنسي أنتوني موديست ويتمسك باستكمال اللاعب تجربته مع القلعة الحمراء، رغم عدم ظهوره بمستوى طيب مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالي، يرفض فكرة فسخ عقد اللاعب والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في انتقالات يناير الحالية.

ويمتلك النجم البرازيلي سوزا سجلًّا مميزًا من الأرقام الخاصة، فقد انضم إلى جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي موسم 2020 قادما من الدوري البرازيلي، حيث بدأ مسيرته فى 2014 برفقة نادي كورشوما البرازيلي.

وانضم سوزا صاحب الـ29 عاما إلى تشونبوك في عام 2020 قادما من صفوف كورينثيانز البرازيلي بعقد يمتد لأربع سنوات، وخلال مشواره مع النادي الكوري خاض 142 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 16 آخرين، كما توج بلقب الدوري الكوري مرتين وكذلك كأس كوريا.

وحصل سوزا على لقب هداف الدوري الكوري مرتين في موسمي 2019-2020 و2022-2023.