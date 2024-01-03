شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئى الاسكواش بمدينة برمنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، والتي تقام فى برمنجهام خلال الفترة (من 3 إلى 7 يناير) 2024، ويتصدر المصريان محمد زكريا وفيروز أبو الخير فئات الأولاد والبنات تحت 19 عامًا.

ويضم الحدث البلاتيني للاسكواش في إنجلترا 675 لاعبًا من 49 دولة، بوجود لاعبين من مصر والولايات المتحدة والهند وباكستان مرشحون لرفع الألقاب عبر عشر فئات عمرية.

من ناحية أخرى، واصل نجوم الاسكواش المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي، وذلك مع بداية عام 2024، ليحافظا على تفوق الفراعنة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، عن أول تصنيف عالمي للاعبين في العام الجديد 2024، وجاء التصنيف كالتالي:

تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ النيوزيلندي بول كو

4ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

5ـ مصطفى عسل

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ مازن هشام

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

10ـ الويلزي جويل مكين

تصنيف السيدات

1- نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9ـ النيوزيلندية جويل كينج

10ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر