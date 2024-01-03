شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه إلى الدنمارك للمشاركة فى الدورى الذهبى استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأربعاء إلى الدنمارك للمشاركة فى الدورى الذهبى المحدد له الفترة من 3 و حتى 8 يناير الجارى ، فى إطار الإستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى .

ويبدأ منتخب اليد مواجهات فى بطولة الدورى الذهبى بمواجهة هولندا فى تمام السابعة إلى ربع بتوقيت القاهرة الخميس ، قبل مواجهة الدنمارك الخامسة مساء السبت القادم و أخيرا النرويج الأحد 2:30 عصرا .

واستقر المدير الفني الإسباني باستور، على ضم على 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي ومحمد علي وأحمد هشام سيسه ومازن رضا وعبد الرحمن فيصل وعلي زين وأحمد خيري وسيف الدرع ويحيي الدرع ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وأحمد عادل ومحمد ممدوح هاشم وخالد وليد.