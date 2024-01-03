شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يضع الرتوش الأخيرة على قائمة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب التي يتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في كأس العالم، والتي تستضيفها الإمارات، للمرة الثانية فى تاريخها، في الفترة الأخيرة في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 بمشاركة 16 منتخباً، ويقع الفراعنة فى المجموعة الأولى مع منتخبات الإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.