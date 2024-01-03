برشلونة يسابق الزمن للتعاقد مع مدافع الدوري الفرنسي بالانتقالات الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب مسؤولو التعاقدات بنادي برشلونة الإسباني في تدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد سلسلة النتائج الغير مرضية لجماهيره.

و تسابق ادارة برشلونة الزمن من أجل حل الأزمة المالية للحصول على صفقات جديدة والتوقيع مع لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية.

وبحسب لما تم تداوله في الصحف ان برشلونة يدخل في صراع من أجل ضم مدافع جديد لصفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أبدت 3 أندية من الدوري الإنجليزي رغبتها في الحصول على خدمات جان كلير توديبو، مدافع نيس الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق، خلال الشتاء.

وكشفت أن الأندية هي مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وتشيلسي، وأن مسؤولي البلوز بدأوا مفاوضات الشراء بالفعل للمدافع الفرنسي خلال الأيام الأخيرة.

وينتظر برشلونة استكمال الصفقة بأمل كبير، لا سيما أنه سيحصل على 20% من قيمة البيع وفقا لعقد توديبو، ما سيمنح البارسا فرصة مميزة للتعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء.

وأوضحت أنه حتى الآن لا يخطط نيس للتخلي عن توديبو بمقابل زهيد، وهي أخبار سارة لبرشلونة الذي ينتظر نسبته من الصفقة

قررت إدارة نادي برشلونة التحرك قضائيا لإنقاذ حقوق النادي، التي قد تسمح له بضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قررت إدارة برشلونة مقاضاة صندوق ليبيرو الألماني لعدم سداد 40 مليون يورو، نظير شراء 10% من أستديوهات البارسا.