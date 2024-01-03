شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكره المغلق اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بالعاصمة الإدارية، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر غدا الخميس، ويقع الفراعنة فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، والتى تضم كلاً مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا ، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها ، حيث تترقب الجماهير قرعة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار مطلع عام 2024، التي تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية.